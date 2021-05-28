Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
США в марте впервые с ноября 1991 года импортировали нефть из Ирана, среднесуточные поставки составили 33 тысячи баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает РИА Новости.
Последний раз США импортировали нефть из Ирана в ноябре 1991 года. Тогда объем поставок составил 64 тысячи баррелей в сутки. При этом в октябре 2020 года США импортировали из Ирана нефтепродукты в объеме 36 тысяч баррелей в сутки. Эти поставки были произведены впервые, как минимум, с декабря 1991 года.
Управление энергетической информации минэнерго США приводит данные с 1973 года. Согласно ним, США регулярно импортировали нефть и нефтепродукты с 1973 по 1979 год. Затем поставки стали менее регулярными.
В январе 1988 года Иран поставил в США только 1 тысячу баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов, после этого импорт прекратился до июля 1991 года. Еще пять месяцев Иран поставлял нефть и нефтепродукты в США, а затем поставки прекратились вплоть до октября 2020 года. При этом в статистике EIA отсутствуют данные с сентября 2002 по сентябрь 2020 включительно о поставках нефти и нефтепродуктов из Ирана.