Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США

Последний раз США импортировали нефть из Ирана в ноябре 1991 года. Тогда объем поставок составил 64 тысячи баррелей в сутки. При этом в октябре 2020 года США импортировали из Ирана нефтепродукты в объеме 36 тысяч баррелей в сутки. Эти поставки были произведены впервые, как минимум, с декабря 1991 года.

Управление энергетической информации минэнерго США приводит данные с 1973 года. Согласно ним, США регулярно импортировали нефть и нефтепродукты с 1973 по 1979 год. Затем поставки стали менее регулярными.

В январе 1988 года Иран поставил в США только 1 тысячу баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов, после этого импорт прекратился до июля 1991 года. Еще пять месяцев Иран поставлял нефть и нефтепродукты в США, а затем поставки прекратились вплоть до октября 2020 года. При этом в статистике EIA отсутствуют данные с сентября 2002 по сентябрь 2020 включительно о поставках нефти и нефтепродуктов из Ирана.