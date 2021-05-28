В Баку открылась станция метро «8 Ноября»
29 мая сдана в эксплуатацию станция «8 Ноября» Бакинского метрополитена.
Как сообщает АзерТадж, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции.
29 мая сдана в эксплуатацию станция «8 Ноября» Бакинского метрополитена.
Как сообщает АзерТадж, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции.
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