В Баку открылась станция метро «8 Ноября»

29 мая сдана в эксплуатацию станция «8 Ноября» Бакинского метрополитена.

Как сообщает АзерТадж, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции.