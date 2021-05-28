Как сообщили haqqin.az в пресс-центре ГПС, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с 28 мая - Днем Республики и началом служебно-боевой деятельности новой воинской части.

В рамках мероприятия были вручены ордена и медали военнослужащим, награжденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым за проявленное мужество и героизм в Отечественной войне при освобождении Физули, Джабраила, Зангилана, Губадлы, Ходжавенда, Суговушана и Шуши, выражена благодарность участникам боевых операций, всему личному составу, внесшему большой вклад в достижение общей победы, персоналу, участвовавшему в строительстве воинской части.

В конце мероприятия был организован совместный обед с личным составом и сделаны памятные фотографии.