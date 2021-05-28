Синоптики рассказали о погоде на завтра

30 мая в Баку и на Апшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, южный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный, температура воздуха ночью составит 16-21 тепла, днем 27-32 тепла, в Баку ночью 18-20, днем 29-31, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

30 мая в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и дожди. Утром будет туман, усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса тепла, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16 градусов тепла, днем 20-24 градуса.