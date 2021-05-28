Независимость – это не флаг над штаб-квартирой ООН свободный полет

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

Накануне все три южнокавказские бывшие советские республики отметили очередной день независимости. Чуть не написал «праздновали», но, по правде говоря, для праздника еще рано - 30 лет государственности по историческим меркам - ничтожный срок. Для того, чтобы судить о результатах, потребуется значительно больше времени.

Впрочем, любой день независимости, в любой стране может стать причиной задать себе несколько вопросов, в том числе не очень приятных.

Итак. Что есть для нас независимость? Что мы вообще вкладываем в это понятие и является ли флаг над штаб-квартирой ООН универсальным оправданием всего на свете? Иначе говоря, что такое независимость -  самоцель или средство? Стали ли мы за 30 лет умнее, целеустремленнее, научились ли больше соблюдать законы и меньше воровать?

Политическая импульсивность - это не независимость

И это отнюдь не праздные вопросы – это то, что в конечном итоге определяет, стоило ли оно таких жертв и мучений.

Независимость – как лотерея: никогда не знаешь, что получишь в конце, и если сделал хотя бы шаг – обратного пути нет, как бы кому-то этого не хотелось. Один из основных недостатков независимости тот же, что и у взрослой жизни, которая сменяет беззаботное детство – приходит раньше, чем успеваешь это осознать. Вы только-только вернулись под утро домой с банкета по случаю объявления независимости, как вдруг узнаете, что в районе с компактным проживанием национального меньшинства группа неизвестных в масках и с автоматами захватила здание местной администрации. И пошло-поехало…

В начале XIX века жители Гаити праздновали изгнание французских колонистов со своей земли и надеялись на лучшее будущее. Если б они могли хотя бы на долю секунды, хотя бы одним глазом увидеть, в какой ад превратится их страна на ближайшие 200 лет – радовались бы они так же и окрылялись ли изгнанием угнетателей? Решились бы они сделать то, что сделали, зная, что их ожидает за углом? Сложно сказать, да это и не имеет значения. Гаити – независимое государство, и это никак не изменится, даже если гаитяне снова попросятся в состав Французской империи… Которой уже многие десятилетия не существует...

Так зачем вам независимость, если вы гаитяне? Какой толк от флага у здания ООН, если ваша жизнь превратилась в настоящий и к тому же неизменный ночной кошмар? Когда люди боролись за «свободу страны», имелось ли в виду право бандитской элиты обдирать нацию как липку?

Популизм - это не государственность

Если да, то это – неправильная независимость и неправильная свобода.

Есть и противоположные примеры. Скажем, Ирландия, которая в начале XX века встала на тернистый путь борьбы с британским владычеством. Пройдя через немалые испытания, ирландский народ в итоге сумел построить образцовое, процветающее государство, и у ирландцев сегодня есть моральное право «праздновать», а не «отмечать». Ирландский народ сделал правильный выбор и по-умному распорядился своей независимостью.

Государственный суверенитет - однозначно не самоцель, а средство. Если народ получил независимость, но не знает, что с ней делать и как ею распоряжаться – значит, она ему не нужна, и ему стоило бы подумать о том, чтоб к кому-то прислониться… Если, конечно, кто-то захочет связываться…

Независимость, в результате которой народ дичает, перерождается и глупеет – плохая независимость, и никакими внешними атрибутами этого не перекрыть.

«Свобода нации»…. Пафосно звучит, но какая нация в реальной жизни свободнее - шотландцы, у которых нет своего государства, или афганцы, у которых оно формально есть? Риторический вопрос…

Независимость – как школа, в которой надо закончить все классы, не пропуская ни одного.

Факт, что в конце 80-х годов, народы Южного Кавказа были совершенно не готовы к независимости. И речь необязательно о каких-то крупномасштабных факторах, вроде войн и внешнеполитических потрясений. Не были готовы с совершенно обычной, бытовой точки зрения. Не знали, как функционируют таможня и налоговая служба, не понимали, как работает судебная система, не разобрались с частной собственностью и гарантией ее неприкосновенности. Да что там, не знали даже, как надо организовывать производство и продажу хлеба без участия государства.

Нигилизм и ненависть к прошлому - это не цивилизационное развитие

Отсюда и все последующие катаклизмы. В общем, школа жизни, которую надо пройти, и горькая чаша, которую надо испить.

Но время идет, и то, что могло быть оправданным 30 лет назад, уже перестает быть таковым. Те, кто не терял время на междуусобицы и столкновения амбиций, уже давно прошли переходный период и сегодня могут заслуженно гордиться – их выбор был правильный, свобода, которую они выбрали, оказалась настоящей, а не бутафорской.

Не имеет никакого значения международный статус: если у вас не налажена жизнь на самом низу, если население не проявляет достаточный уровень самоорганизации и живет, не демонстрируя никакой солидарности, – то ваша независимость ничего не стоит. Просто потеря времени.

Государственность и независимость  - это не флаг над штаб-квартирой ООН, а достойная жизнь для граждан.

Независимость – как лакмусовая бумажка, которая точно показывает, кто на что горазд. Никаких дотаций, никаких подачек, которые позволят местному населению неплохо жить, по сути, ничего не делая. Отныне все, что у вас есть, – будет исключительно вашей заслугой. Если вы построите заводы, эффективную экономику и разумное управление – то это будет ваше достижение, и никто не сможет с презрением кинуть вам вслед: «Да мы вас столько лет содержим».

А если вы окажетесь плохим учеником и не сможете построить ничего путного, то и тут вам некого будет упрекать.

Независимость хороша тем, что ее не обманешь – она идеально показывает, кто есть кто и кто на что способен. Только ради этого в конце 80-х стоило выйти из империи и создать свои государства – с ними, по крайней мере, будет ясно, кто есть кто и кто что может.

30 лет - срок, конечно, небольшой, но и немалый. Сегодня наши страны снова, в очередной раз, стоят на перепутье – куда идти и какой путь выбрать.

Время есть, но его не так уж много – 15-20 лет, после которых процессы примут необратимый характер.

От того, как мы себя поведем в эти 15-20 лет, зависит, что будут говорить в конце каждого мая наши потомки лет через 50: будут ли они ругать нас за то, что мы оставили им разоренные и нетрудоспособные государства, или станут вспоминать нас с гордостью – за то, что мы сделали правильный выбор и хорошо распорядились появившимися возможностями.

Независимость – это шанс, который нам предоставила сама история. Использовать его или нет - исключительно в руках народов наших стран. Выбирай, но аккуратно!