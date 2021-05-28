Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11:52

Накануне все три южнокавказские бывшие советские республики отметили очередной день независимости. Чуть не написал «праздновали», но, по правде говоря, для праздника еще рано - 30 лет государственности по историческим меркам - ничтожный срок. Для того, чтобы судить о результатах, потребуется значительно больше времени. Впрочем, любой день независимости, в любой стране может стать причиной задать себе несколько вопросов, в том числе не очень приятных. Итак. Что есть для нас независимость? Что мы вообще вкладываем в это понятие и является ли флаг над штаб-квартирой ООН универсальным оправданием всего на свете? Иначе говоря, что такое независимость - самоцель или средство? Стали ли мы за 30 лет умнее, целеустремленнее, научились ли больше соблюдать законы и меньше воровать?

И это отнюдь не праздные вопросы – это то, что в конечном итоге определяет, стоило ли оно таких жертв и мучений. Независимость – как лотерея: никогда не знаешь, что получишь в конце, и если сделал хотя бы шаг – обратного пути нет, как бы кому-то этого не хотелось. Один из основных недостатков независимости тот же, что и у взрослой жизни, которая сменяет беззаботное детство – приходит раньше, чем успеваешь это осознать. Вы только-только вернулись под утро домой с банкета по случаю объявления независимости, как вдруг узнаете, что в районе с компактным проживанием национального меньшинства группа неизвестных в масках и с автоматами захватила здание местной администрации. И пошло-поехало… В начале XIX века жители Гаити праздновали изгнание французских колонистов со своей земли и надеялись на лучшее будущее. Если б они могли хотя бы на долю секунды, хотя бы одним глазом увидеть, в какой ад превратится их страна на ближайшие 200 лет – радовались бы они так же и окрылялись ли изгнанием угнетателей? Решились бы они сделать то, что сделали, зная, что их ожидает за углом? Сложно сказать, да это и не имеет значения. Гаити – независимое государство, и это никак не изменится, даже если гаитяне снова попросятся в состав Французской империи… Которой уже многие десятилетия не существует... Так зачем вам независимость, если вы гаитяне? Какой толк от флага у здания ООН, если ваша жизнь превратилась в настоящий и к тому же неизменный ночной кошмар? Когда люди боролись за «свободу страны», имелось ли в виду право бандитской элиты обдирать нацию как липку?

Если да, то это – неправильная независимость и неправильная свобода. Есть и противоположные примеры. Скажем, Ирландия, которая в начале XX века встала на тернистый путь борьбы с британским владычеством. Пройдя через немалые испытания, ирландский народ в итоге сумел построить образцовое, процветающее государство, и у ирландцев сегодня есть моральное право «праздновать», а не «отмечать». Ирландский народ сделал правильный выбор и по-умному распорядился своей независимостью. Государственный суверенитет - однозначно не самоцель, а средство. Если народ получил независимость, но не знает, что с ней делать и как ею распоряжаться – значит, она ему не нужна, и ему стоило бы подумать о том, чтоб к кому-то прислониться… Если, конечно, кто-то захочет связываться… Независимость, в результате которой народ дичает, перерождается и глупеет – плохая независимость, и никакими внешними атрибутами этого не перекрыть. «Свобода нации»…. Пафосно звучит, но какая нация в реальной жизни свободнее - шотландцы, у которых нет своего государства, или афганцы, у которых оно формально есть? Риторический вопрос… Независимость – как школа, в которой надо закончить все классы, не пропуская ни одного. Факт, что в конце 80-х годов, народы Южного Кавказа были совершенно не готовы к независимости. И речь необязательно о каких-то крупномасштабных факторах, вроде войн и внешнеполитических потрясений. Не были готовы с совершенно обычной, бытовой точки зрения. Не знали, как функционируют таможня и налоговая служба, не понимали, как работает судебная система, не разобрались с частной собственностью и гарантией ее неприкосновенности. Да что там, не знали даже, как надо организовывать производство и продажу хлеба без участия государства.