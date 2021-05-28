Независимость – это не флаг над штаб-квартирой ООН свободный полет
Накануне все три южнокавказские бывшие советские республики отметили очередной день независимости. Чуть не написал «праздновали», но, по правде говоря, для праздника еще рано - 30 лет государственности по историческим меркам - ничтожный срок. Для того, чтобы судить о результатах, потребуется значительно больше времени.
Впрочем, любой день независимости, в любой стране может стать причиной задать себе несколько вопросов, в том числе не очень приятных.
Итак. Что есть для нас независимость? Что мы вообще вкладываем в это понятие и является ли флаг над штаб-квартирой ООН универсальным оправданием всего на свете? Иначе говоря, что такое независимость - самоцель или средство? Стали ли мы за 30 лет умнее, целеустремленнее, научились ли больше соблюдать законы и меньше воровать?
И это отнюдь не праздные вопросы – это то, что в конечном итоге определяет, стоило ли оно таких жертв и мучений.
Независимость – как лотерея: никогда не знаешь, что получишь в конце, и если сделал хотя бы шаг – обратного пути нет, как бы кому-то этого не хотелось. Один из основных недостатков независимости тот же, что и у взрослой жизни, которая сменяет беззаботное детство – приходит раньше, чем успеваешь это осознать. Вы только-только вернулись под утро домой с банкета по случаю объявления независимости, как вдруг узнаете, что в районе с компактным проживанием национального меньшинства группа неизвестных в масках и с автоматами захватила здание местной администрации. И пошло-поехало…
В начале XIX века жители Гаити праздновали изгнание французских колонистов со своей земли и надеялись на лучшее будущее. Если б они могли хотя бы на долю секунды, хотя бы одним глазом увидеть, в какой ад превратится их страна на ближайшие 200 лет – радовались бы они так же и окрылялись ли изгнанием угнетателей? Решились бы они сделать то, что сделали, зная, что их ожидает за углом? Сложно сказать, да это и не имеет значения. Гаити – независимое государство, и это никак не изменится, даже если гаитяне снова попросятся в состав Французской империи… Которой уже многие десятилетия не существует...
Так зачем вам независимость, если вы гаитяне? Какой толк от флага у здания ООН, если ваша жизнь превратилась в настоящий и к тому же неизменный ночной кошмар? Когда люди боролись за «свободу страны», имелось ли в виду право бандитской элиты обдирать нацию как липку?
Если да, то это – неправильная независимость и неправильная свобода.
Есть и противоположные примеры. Скажем, Ирландия, которая в начале XX века встала на тернистый путь борьбы с британским владычеством. Пройдя через немалые испытания, ирландский народ в итоге сумел построить образцовое, процветающее государство, и у ирландцев сегодня есть моральное право «праздновать», а не «отмечать». Ирландский народ сделал правильный выбор и по-умному распорядился своей независимостью.
Государственный суверенитет - однозначно не самоцель, а средство. Если народ получил независимость, но не знает, что с ней делать и как ею распоряжаться – значит, она ему не нужна, и ему стоило бы подумать о том, чтоб к кому-то прислониться… Если, конечно, кто-то захочет связываться…
Независимость, в результате которой народ дичает, перерождается и глупеет – плохая независимость, и никакими внешними атрибутами этого не перекрыть.
«Свобода нации»…. Пафосно звучит, но какая нация в реальной жизни свободнее - шотландцы, у которых нет своего государства, или афганцы, у которых оно формально есть? Риторический вопрос…
Независимость – как школа, в которой надо закончить все классы, не пропуская ни одного.
Факт, что в конце 80-х годов, народы Южного Кавказа были совершенно не готовы к независимости. И речь необязательно о каких-то крупномасштабных факторах, вроде войн и внешнеполитических потрясений. Не были готовы с совершенно обычной, бытовой точки зрения. Не знали, как функционируют таможня и налоговая служба, не понимали, как работает судебная система, не разобрались с частной собственностью и гарантией ее неприкосновенности. Да что там, не знали даже, как надо организовывать производство и продажу хлеба без участия государства.
Отсюда и все последующие катаклизмы. В общем, школа жизни, которую надо пройти, и горькая чаша, которую надо испить.
Но время идет, и то, что могло быть оправданным 30 лет назад, уже перестает быть таковым. Те, кто не терял время на междуусобицы и столкновения амбиций, уже давно прошли переходный период и сегодня могут заслуженно гордиться – их выбор был правильный, свобода, которую они выбрали, оказалась настоящей, а не бутафорской.
Не имеет никакого значения международный статус: если у вас не налажена жизнь на самом низу, если население не проявляет достаточный уровень самоорганизации и живет, не демонстрируя никакой солидарности, – то ваша независимость ничего не стоит. Просто потеря времени.
Государственность и независимость - это не флаг над штаб-квартирой ООН, а достойная жизнь для граждан.
Независимость – как лакмусовая бумажка, которая точно показывает, кто на что горазд. Никаких дотаций, никаких подачек, которые позволят местному населению неплохо жить, по сути, ничего не делая. Отныне все, что у вас есть, – будет исключительно вашей заслугой. Если вы построите заводы, эффективную экономику и разумное управление – то это будет ваше достижение, и никто не сможет с презрением кинуть вам вслед: «Да мы вас столько лет содержим».
А если вы окажетесь плохим учеником и не сможете построить ничего путного, то и тут вам некого будет упрекать.
Независимость хороша тем, что ее не обманешь – она идеально показывает, кто есть кто и кто на что способен. Только ради этого в конце 80-х стоило выйти из империи и создать свои государства – с ними, по крайней мере, будет ясно, кто есть кто и кто что может.
30 лет - срок, конечно, небольшой, но и немалый. Сегодня наши страны снова, в очередной раз, стоят на перепутье – куда идти и какой путь выбрать.
Время есть, но его не так уж много – 15-20 лет, после которых процессы примут необратимый характер.
От того, как мы себя поведем в эти 15-20 лет, зависит, что будут говорить в конце каждого мая наши потомки лет через 50: будут ли они ругать нас за то, что мы оставили им разоренные и нетрудоспособные государства, или станут вспоминать нас с гордостью – за то, что мы сделали правильный выбор и хорошо распорядились появившимися возможностями.
Независимость – это шанс, который нам предоставила сама история. Использовать его или нет - исключительно в руках народов наших стран. Выбирай, но аккуратно!