Прокуратура об убийстве женщины в Джалилабаде

В прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) по факту убийства 28 мая жительницы района Рены Ханалиевой. Об этом haqqin.az сообщили в районной прокуратуре.

В ходе следствия появились обоснованные подозрения в том, что ножевые ранения Р.Ханалиевой нанес ее бывший муж Джавид Байрамов на почве возникшего между ними конфликта.

Дж.Байрамов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по данному делу.