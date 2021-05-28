Минобороны показало новые кадры боевых действий в Карабахе Видео
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры уничтожения средств ПВО противника во время Отечественной войны.
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры уничтожения средств ПВО противника во время Отечественной войны.
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