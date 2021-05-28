Мужчина ранил ножом четырех человек в центре Петербурга

Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в нападении с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, передает РИА Новости.

"Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, драка произошла ночью 28 мая в Дмитровском переулке. С места инцидента были госпитализированы четверо нетрезвых мужчин с ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч.3 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По подозрению в нападении в порядке статьи 91 УПК РФ был задержан 27-летний житель Северного Кавказа.