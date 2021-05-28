В Государственной противопожарной службе (ГСЧС) Министерства по чрезвычайным ситуациям при поддержке профсоюза работников МЧС и с участием членов Общественного совета при министерстве прошел смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение». Об этом сообщает сайт МЧС.

Целью проведения конкурса было совершенствование знаний и навыков личного состава подразделений пожарной охраны, а также повышение уровня профессиональной и тактической подготовки подразделений при принятии правильных решений по организации и тактике тушения пожаров.

В смотре команд приняли участие подразделения пожарной охраны городов Баку, Сумгаит и Апшеронского района, всего 27 команд. Первое место занял отдел пожарной охраны № 2 Бинагадинской районной пожарной части, второе - отдел пожарной охраны № 5 Бинагадинской районной пожарной части, третье - отдел пожарной охраны № 26 Сабаильской районной пожарной части.

Победители были награждены профсоюзом работников МЧС и Государственной противопожарной службой.