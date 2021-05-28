Эрдоган позвонил турецкой спортсменке, победившей на чемпионате мира в Баку Видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил турецкой гимнастке Айше Онбаши, завоевавшей золото на чемпионате мира по спортивной аэробике в Баку.
Айше победила в женских индивидуальных соревнованиях, опередив в финале соперниц из Болгарии, России, Румынии, Италии и Испании.
После победы президенту Федерации гимнастики Турции Суату Челену позвонил Реджеп Тайип Эрдоган, который поздравил находившуюся рядом чемпионку мира. Это первое золото Турции на чемпионатах мира по спортивной аэробике.