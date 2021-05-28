В Баку задержан сбежавший из больницы пациент с COVID-19

Сотрудники органов внутренних дел выявили в общественных местах на территории Бинагадинского и Насиминского районов Баку двух активных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы. Один из них был возращен домой.

Также было установлено, что другой нарушитель покинул больницу модульного типа на территории Апшеронского района, где проходил лечение. Он был возвращен в медучреждение.