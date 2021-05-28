Спартак Гасанов, отдел информации 14:32

28 мая в Минске состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). В мероприятии принял участие и премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Азербайджана. Выступая на заседании, А.Асадов привлек внимание членов Совета к новой геоэкономической реальности, сложившейся на Южном Кавказе после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации. Он подчеркнул, что создание транспортных коридоров и разветвленной сети коммуникационных артерий значительно усилит транспортный и экономический потенциал не только региона, но и всего пространства Содружества. И.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян в своем выступлении безосновательным образом попытался обвинить Азербайджан в нарушении суверенитета Армении, а также в удержании военнопленных и пленении 27 мая шести армянских военнослужащих.

Парируя необоснованные нападки армянской стороны, премьер-министр Азербайджана повторил свои слова, сказанные на заседании Совета глав правительств СНГ в ноябре 2020 г.: «Азербайджан никогда не претендовал ни на пядь чужой земли, но никогда не смирится с оккупацией и пяди своей земли». А.Асадов счел нужным еще раз объяснить ситуацию, сложившуюся на азербайджано-армянской границе. «В рамках Советского Союза, - сказал он, - между союзными республиками, в том числе между Азербайджаном и Арменией, государственных границ не существовало, а были лишь административные границы. После обретения независимости Азербайджан осуществил делимитацию и демаркацию с сопредельными государствами, в том числе с Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Грузией согласно международным правовым нормам. Произвести же делимитацию и демаркацию почти тысячекилометровой границы с Арменией было невозможно в силу того, что часть территории Азербайджанской Республики была оккупирована армянскими вооруженными силами. Сейчас, после завершения военных действий и принятия совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, речь идет о труднодоступных горных местностях, где ввиду зимних погодных условий невозможно было установить границы. Ныне погодные условия позволяют, и азербайджанские военные и пограничники вышли к этим точкам для делимитации линий границы согласно имеющимся картам с последующей возможной демаркацией. Однако противоположная сторона с этим не согласна и предпринимает различные провокации. В этой связи хочу отметить, что делимитация границ - это технический процесс, требующий серьезной международно-правовой основы. Учитывая, что возникло недопонимание сторон и каждая сторона трактовала процесс по-своему, Азербайджан поддержал предложение президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученное министром Сергеем Лавровым, о создании до 31 мая соответствующей трехсторонней комиссии, которой было бы поручено до 30 июня представить лидерам трех государств предложения по решению вопроса. Мы это предложение поддержали, но, по моим данным, комиссия до сих пор не создана».