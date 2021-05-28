Али Асадов на заседании СНГ жестко ответил М. Григоряну: «Что делали армянские солдаты в Кельбаджаре?» официоз, эксклюзив
28 мая в Минске состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). В мероприятии принял участие и премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Азербайджана.
Выступая на заседании, А.Асадов привлек внимание членов Совета к новой геоэкономической реальности, сложившейся на Южном Кавказе после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации. Он подчеркнул, что создание транспортных коридоров и разветвленной сети коммуникационных артерий значительно усилит транспортный и экономический потенциал не только региона, но и всего пространства Содружества.
И.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян в своем выступлении безосновательным образом попытался обвинить Азербайджан в нарушении суверенитета Армении, а также в удержании военнопленных и пленении 27 мая шести армянских военнослужащих.
Парируя необоснованные нападки армянской стороны, премьер-министр Азербайджана повторил свои слова, сказанные на заседании Совета глав правительств СНГ в ноябре 2020 г.: «Азербайджан никогда не претендовал ни на пядь чужой земли, но никогда не смирится с оккупацией и пяди своей земли».
А.Асадов счел нужным еще раз объяснить ситуацию, сложившуюся на азербайджано-армянской границе. «В рамках Советского Союза, - сказал он, - между союзными республиками, в том числе между Азербайджаном и Арменией, государственных границ не существовало, а были лишь административные границы. После обретения независимости Азербайджан осуществил делимитацию и демаркацию с сопредельными государствами, в том числе с Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Грузией согласно международным правовым нормам. Произвести же делимитацию и демаркацию почти тысячекилометровой границы с Арменией было невозможно в силу того, что часть территории Азербайджанской Республики была оккупирована армянскими вооруженными силами. Сейчас, после завершения военных действий и принятия совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, речь идет о труднодоступных горных местностях, где ввиду зимних погодных условий невозможно было установить границы. Ныне погодные условия позволяют, и азербайджанские военные и пограничники вышли к этим точкам для делимитации линий границы согласно имеющимся картам с последующей возможной демаркацией.
Однако противоположная сторона с этим не согласна и предпринимает различные провокации. В этой связи хочу отметить, что делимитация границ - это технический процесс, требующий серьезной международно-правовой основы. Учитывая, что возникло недопонимание сторон и каждая сторона трактовала процесс по-своему, Азербайджан поддержал предложение президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученное министром Сергеем Лавровым, о создании до 31 мая соответствующей трехсторонней комиссии, которой было бы поручено до 30 июня представить лидерам трех государств предложения по решению вопроса. Мы это предложение поддержали, но, по моим данным, комиссия до сих пор не создана».
Что же касается армянских военных, которые уже после прекращения военных действий вследствие подписания 9/10 ноября трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, оказались на территории Азербайджана с оружием в руках и убили четверых людей, в том числе трех мирных граждан, то они военнопленными считаться не могут.
«Война закончилась 9 ноября по московскому времени – 10 ноября по бакинскому времени. Военные действия были прекращены. Что делали армянские военнослужащие 26 ноября на территории Азербайджана, когда у них была возможность уйти? Армянские военные уже после того, как было объявлено о прекращении огня и завершении военных действий, с оружием в руках оказались на территории Азербайджана и убили четверых наших людей - военнослужащего и троих мирных жителей. Эти военные осуществляли диверсионную деятельность, а потому военнопленными их назвать никак нельзя. Тем не менее в отношении нескольких из них мы позволили себе гуманный жест и вернули на родину. По делу же тех, кто повинен в смерти людей, осуществлено следствие, и теперь их будут судить», - заявил А.Асадов.
Говоря об инциденте, который произошел 27 мая, он указал, что имел место факт того, что подразделение вооруженных сил Армении пыталась перейти государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. «Согласно заявлению лидеров трех государств от 9/10 ноября, армянские вооруженные силы Армении должны были уйти из Кельбаджарского района. У нас попросили двухнедельную отсрочку, и мы согласились. Просьба российской стороны была удовлетворена. 25 ноября армянские военные должны были покинуть Кельбаджарский район. И теперь у меня вопрос, уважаемые коллеги, – что делали вооруженные силы Армении в Кельбаджарском районе в деревне Юхары Айрым в 3 часа ночи 27 мая? Что они минировали на нашей территории? Абсолютно обоснованно шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен».
А.Асадов подчеркнул, что азербайджанская сторона располагает всеми данными местности, где произошел инцидент, включая географические координаты точек (вплоть до секунд широты и долготы). А вот в заявлениях по инциденту, которые были сделаны исполняющим обязанности премьер-министра Армении и заместителем главы Генштаба Армении, очень много серьезных противоречий. Армянская сторона представила несколько версий развития эскалации.
Премьер-министр Азербайджана еще раз повторил, что определение линий границ – вопрос, требующий скорейшего и неотложного решения. «И Азербайджан готов решать этот вопрос. Должна быть проведена четкая делимитация границ», - подчеркнул он.
А.Асадов заверил членов Совета глав правительств СНГ в неизменной приверженности Азербайджана обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, нормализации постконфликтной ситуации и разрешению всех разногласий мирными дипломатическими средствами в контексте ответственного и добросовестного выполнения положений трехсторонних заявлений от 9/10 ноября и 11 января. Премьер-министр еще раз указал, что разблокировка транспортных путей в регионе откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех региональных стран.