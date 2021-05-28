Адвокаты Азербайджана и Грузии организовали шахматный турнир

Сегодня начался шахматный турнир между адвокатами Азербайджана и Грузии, приуроченный к 103-летней годовщине обретения независимости обеими странами.

Как сообщили haqqin.az в Коллегии адвокатов, турнир проходит в онлайн-формате по договоренности Коллегии адвокатов Азербайджана и Ассоциации адвокатов Грузии. Планируется ежегодно проводить подобный турнир поочередно в Баку и Тбилиси и привлекать команды из других стран.

Следует отметить, что это первые такие состязания на Южном Кавказе среди адвокатов.