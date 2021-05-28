Азербайджан в трех финалах на чемпионате мира в Баку обновлено 15:35
Владимир Долматов занял в финале 7-е место. Чемпионом мира стал испанец Мигель Мане.
Серебро у россиянина Романа Семенова, бронзу завоевал бразилец Лукас Барбоса.
* * * 15:27
На чемпионате мира по спортивной аэробике в Баку сегодня заключительный день соревнований.
Азербайджан примет участие в трех из четырех сегодняшних финалов. Владимир Долматов уже выступил в индивидуальном мужском финале. Он получил оценку 21,100 и пока занимает 5-е место.
Также Азербайджан будет представлен в финалах групповых команд и по аэродэнсу.