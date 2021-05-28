Ильхам Алиев выделил деньги на улучшение орошения посевных площадей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой, сообщает АзерТАдж.

В соответствии с распоряжением, в целях улучшения обеспечения посевных площадей оросительной водой, продолжения работ для включения дополнительных земель в посевной оборот и разработки новых проектов в этом направлении из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда президента Азербайджана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделяется 20 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.