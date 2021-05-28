Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия"

Голливудский актер Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду", передает РИА Новости.

На заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу актеру вручили партийный билет. Ранее Сигал был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к "Справедливой России - За правду".

Как ранее рассказали в партийной пресс-службе, актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.