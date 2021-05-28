Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО

Украина первой из стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства с Североатлантическим альянсом на период до 2025 года, сообщила пресс-служба министерства обороны страны по итогам заседания комитета по вопросам партнерства и коллективной безопасности НАТО.

"Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина-НАТО. Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что делегации Украины и НАТО поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования, а именно к направлению на рассмотрение Североатлантического совета.

Также в минобороны отметили, что во время заседания комитета помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза заявил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине в развитии ее боеспособности.

"Украина является и остается наиболее важным партнером альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии способностей сил безопасности и обороны", - приводит слова Манзы сайт МО Украины.