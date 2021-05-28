Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 889 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 34 008, вторую дозу получил 4 881 человек.
Общее количество введенных гражданам доз вакцины по стране составило 2 208 074. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 313 364, второй – 894 710 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.