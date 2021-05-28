Генпрокурор Турции прилетел в Баку фото
Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин прибыл 29 мая с официальным визитом в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В международном аэропорту Гейдар Алиева гостей встречал генпрокурор Азербайджана.
В ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы в сфере борьбы с организованной преступностью на международном и региональном уровнях, подписать двусторонние документы по усилению сотрудничества.