Пашинян рассчитывает получить большинство голосов на парламентских выборах

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян надеется, что его партия "Гражданский договор" наберет 60 процентов голосов на предстоящих парламентских выборах. Об этом он заявил на встрече с активом партии в трех административных районах армянской столицы, пишут армянские СМИ.

"Я рассчитываю, что как минимум 60% граждан на предстоящих выборах проголосует за партию "Гражданский договор", поскольку именно это та планка, которая позволит свести на нет все заговорщические планы против Третьей республики", - заявил он.

Он также предложил гражданам устроить свой судебный процесс и "судить" всех, кто правил Арменией, поскольку впервые в новейшей истории в выборах будут участвовать все бывшие власти.