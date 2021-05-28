На ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт
В ближайшее время на ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт. Об этом сказал губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Мухаммед Рза Пурмухаммеди, сообщает Trend.
По его словам, с этой целью предприняты все необходимые шаги.
Губернатор отметил, что вопрос функционирования таможни после освобождения азербайджанской границы в Худаферине находился в центре внимания официальных лиц Азербайджана и Ирана.
Он добавил, что Худаферинский погранично-таможенный пункт будет способствовать развитию экономики и товарооборота иранской провинции.