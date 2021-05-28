Беседовал: Мурад Самедов, собкор 18:25

За последний месяц азербайджанские таможенники провели ряд успешных спецопераций, изъяв несколько крупных партий наркотиков. Общее количество обнаруженных наркотиков, среди которых только героина почти тонна, ошеломил даже привыкших ко всему сотрудников таможни. Это очень много не только для такой маленькой страны, как Азербайджан, но и в мировом масштабе. Практически все обнаруженные партии наркотиков следовали из Ирана, а через территорию Азербайджана предполагалась их переправка транзитом в другие страны. Вместе с тем рост наркомании заметен и среди азербайджанского населения, особенно молодежи. Причем на смену «традиционным» наркотическим средствам приходят дешевые, но при этом более опасные синтетические психотропные вещества. С чем связано усиление контрабанды наркотиков? Что предпринимается для обнаружения и пресечения каналов наркотрафика? Как борются с распространением наркотиков в Азербайджане? На эти и другие вопросы haqqin.az отвечает начальник Главного оперативного и следственного управления Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Месум Расулов.

- Изъятый в последние недели азербайджанской таможенной службой объем наркотиков стал прямо-таки рекордным. Чем это вызвано - возросшей активностью наркокурьеров или более эффективной работой таможенников? - Видимо, и с тем, и с другим. Успешное осуществление таможенными органами оперативно-розыскной деятельности, как и в предыдущие годы, привело к изъятию из незаконного оборота большого количества наркотических средств. И во многих случаях это удалось благодаря поступившей в таможенные органы оперативной информации. В то же время Таможенный комитет усиленно работает над повышением квалификации своих сотрудников, совершенствованием навыков, необходимых для выявления незаконных грузов. И это дает результат – оперативно-розыскные мероприятия стали более эффективными и только за первые пять месяцев этого года обнаружено и изъято из оборота около тонны наркотических средств. В среднем же за год таможенными органами изымается 1,5-2 тонны наркотиков. Одновременно проводится тщательная обработка предварительной информации об импортируемых товарах, самих импортерах и экспортерах, маршрутах перемещения грузов. Особое внимание при этом уделяется выявлению вызывающих подозрение грузов, рискованным обстоятельствам их провоза через границу. Для этого в Главном оперативном и следственном управлении создан и действует Центр определения целей, анализирующий маршруты, товары и необходимость их ввоза на нашу территорию. Надо сказать, что это заметно повысило эффективность деятельности таможенников. Согласно «Всемирному докладу по наркотикам в 2020 году» Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций за последние пять лет 84 процента всего опиума в мире было произведено в Афганистане и затем переправлено в соседние страны. Как указывается в «Обзоре по опиуму в Афганистане в 2020 году» опиумный мак в этой стране сейчас культивируется на площади в 224 000 гектаров. Это из него производится самый опасный наркотик - героин, который пользуется спросом на черных рынках Европы. Большое количество этого зелья переправляется в европейские страны транзитом через Иран и Азербайджан. По этой причине у нас такой большой удельный вес героина среди прочих изъятых наркотических средств. - Изменились ли маршруты, которыми пользуются наркокурьеры? Почему наркотики поступают в основном с территории Ирана? - Учитывая, что Афганистан, который имеет протяженную границу с Ираном, является одним из основных производителей наркотических средств, путь наркотрафика в Европу через ИРИ, а потом транзитом через граничащий с Исламской республикой Азербайджан давно стал традиционным. Ввиду географического положения нашей страны переправка наркотических средств в Европу по так называемому Балканскому маршруту через территорию Азербайджан для наркокурьеров наиболее удобна. Поэтому наши таможенные органы и вынуждены предпринимать особые усилия в борьбе с контрабандой наркотиков. Если обратить внимание на статистику за 2020 год можно заметить, что в 86 случаях из более чем ста наркотические средства были выявлены и изъяты азербайджанскими таможенниками именно при попытке ввоза на нашу территорию из Ирана и в 24 случаях при их транзитном перемещении по нашей стране. Если говорить о выявленных наркомаршрутах, то их интенсивность за последний год представляется следующей: в 11 случаях наркокурьеры предпочли путь Иран-Азербайджан-Россия, в 5 - Иран-Азербайджан-Украина, по две выявленные попытки незаконной транспортировки приходятся на маршруты Иран-Азербайджан-Грузия, Иран-Азербайджан-Польша, Иран-Азербайджан-Казахстан и по одному - на Иран-Азербайджан-Турция и Иран-Азербайджан-Австрия.

- Какие виды наркотиков чаще всего попадают на территорию Азербайджана и какие идут транзитом через нашу страну? - Согласно той же статистике, в результате осуществления азербайджанскими таможенными органами оперативно-розыскной деятельности по выявленным фактам правонарушений из незаконного оборота в общей сложности изъято одна тонна 490 кг 495 гр. наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. При этом 96 % процентов приходится на такой тяжелый наркотик, как героин. Этого опасного вещества выявлено и изъято в количестве одной тонны 430 кг 538 гр. В прошлом году было пресечено несколько попыток транспортировки героина транзитом через нашу страну в Россию, Украину, Грузию. - Как и во всем мире, среди азербайджанской молодежи, к несчастью, все более популярными становятся крайне опасные синтетические наркотики типа амфетамина. Откуда поступают эти вещества в Азербайджан? - Синтетические наркотики, как и следует из названия, не являются натуральными, их получают химическим путем для нужд фармацевтики на специальных фабриках или в незаконно действующих подпольных лабораториях. К психотропным веществам, имеющим исключительно синтетический состав, относятся амфетамин, экстази, ЛСД, барбитураты и некоторые другие вещества. Достаточно легкие и дешевые способы их производства, более свободное перемещение отдельных их видов в качестве лекарственных средств через границу, а также возможность реализации посредством электронной торговли послужили причиной их быстрого распространения. В частности, амфетамин стал популярен у молодежи, популярность среди молодежи вследствие распространения мифа о том, что это вещество снимает усталость, способствует поднятию настроения. Однако он при этом вызывает наркотическую зависимость и способствует разрушению организма. Еще более опасен схожий по фармакологическим свойствам с амфетамином метафетамин. Он более активен и ядовит. По мнению экспертов, метамфетамин обладает в 3-5 раза более сильным воздействием, чем кокаин, и вызывает в два раза большую зависимость, чем героин. Пристрастившиеся к этому зловредному веществу только с помощью наркологов, да и то с трудом, могут избавиться от зависимости его постоянного употребления. В 2020 году таможенные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота свыше 6 кг 354 гр. метамфетамина, 1 кг 187 гр. МДМА (экстази) и других веществ. В ноябре-декабре прошлого года в результате оперативно-розыскных операций при досмотре багажа граждан Азербайджана, прибывавших авиарейсом Стамбул – Баку, наши сотрудники обнаружили 471,5 гр. метамфетамина, 552,9 гр. кокаина, 4 кг 95 гр. сильнодействующего вещества прегабалин, 51,54 гр. МДМА (экстази), а в двух случаях 320,105 гр. кокаина и 285,852 гр. МДМА (экстази). В рамках проведенного следствия по уголовным делам, возбужденным по четырем подтвержденным фактам, в отношении 11 лиц была предпринята мера пресечения в виде ареста. При досмотре мест проживания этих граждан также было обнаружены и изъяты в большом количестве наркотические средства.