Пашинян хочет НАТО+МГ ОБСЕ на границе. Как поступить Азербайджану? редакционная статья
Пограничный кризис между Азербайджаном и Арменией, вызванный вероломной вылазкой армянской диверсионной группы в направлении Кельбаджарского района достиг кульминационного развития. Военная эскалация и политическое обострение находятся в центре внимания мирового сообщества. В разгар новых взаимных обвинений, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с пакетом предложений по урегулированию приграничного спора.
Глава армянского правительства предложил Западу разместить наряду с российскими пограничниками международных наблюдателей от США и Франции. К тому же, Пашинян в своем обращении к официальному Баку предложил вернуть подразделения пограничных войск Азербайджана на исходные позиции на приграничном участке Сотк-Кельбаджар и Хознавар.
Армянское правительство к тому же берет на себя обязательство, согласно предложению Пашиняна, отвести вооруженные силы Армении на свои исходные позиции. То есть, речь идет о зеркальном отводе войск.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в первую очередь правительства США и Франции словно в унисон, мгновенным образом отреагировали на инициативу Никола Пашиняна. Чуткость и внимание западных сопредседателей к обращениям Пашиняна вызывает восхищение. Ведь на нашей памяти холодная суровость, стеклянное хладнокровие к проблемам Азербайджана и демонстративная отчужденность этих же стран от страданий азербайджанцев во время 30-летней карабахской драмы. Как бы то ни было, собравшиеся в Женеве скрупулезно и с беспокойством обсудили пакет армянского премьера. И тотчас призвали личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Сопредседатели Минской группы в унисон с Пашиняном выступили с консолидированной позицией, предложив Азербайджану и Армении отвести войска с недемаркированной границы и начать переговоры по делимитации границы.
Как поступить Азербайджану в этих условиях, особенно после обращения сопредседателей?
После завершения боевых действий и подписания Трёхстороннего заявления, Азербайджан наряду с президентом России Владимиром Путиным считает завершенным конфликт с Арменией. Как Азербайджан, так и гарант соблюдения Трехстороннего заявления – Россия, настаивают на безоговорочном исполнении мирного соглашения. Буквально несколько часов назад из выступления премьер-министра Али Асадова на заседании глав правительств СНГ стало известно, что по инициативе России было предусмотрено создание трехсторонней комиссии по делимитации границы. Однако, именно Армения возражала, препятствовала и всячески оттягивала создание и деятельность этой комиссии.
Итак, Азербайджан может рассмотреть предложения Пашиняна, только есть одно большое «но»… Армения настаивает на размещении на границе наблюдателей от США и Франции. Фактически речь идет о размещении на участке нахождения пограничных войск России военной миссии стран НАТО.
Но как это соотносится с государственными интересами России и взятыми на себя Арменией военно-союзническими отношениями с ОДКБ? Предложения Пашиняна не укладываются в голову, поскольку грубо нарушают требования Устава ОДКБ. По сути, Пашинян раскрывает истинные намерения своих покровителей, преследующих единственную геополитическую цель – не только оттеснить, но окончательно выдворить Россию из региона. Нужны ли Кремлю после этого враги, если у него есть такие друзья, партнёры и союзники? Пашинян перешёл последнюю грань красной черты, призвав НАТО в регион.
Если Армения готова отвести войска и начать переговоры, то Азербайджан может рассмотреть и вопрос о передислокации. Отводятся войска, вводится контингент НАТО и начинает работу комиссия по делимитации. Только в этом случае, Азербайджан оставляет за собой право призвать наблюдателей еще из одной страны НАТО – Турции. В довершение всего Турция является и членом Минской группы ОБСЕ.