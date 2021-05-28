Пограничный кризис между Азербайджаном и Арменией, вызванный вероломной вылазкой армянской диверсионной группы в направлении Кельбаджарского района достиг кульминационного развития. Военная эскалация и политическое обострение находятся в центре внимания мирового сообщества. В разгар новых взаимных обвинений, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с пакетом предложений по урегулированию приграничного спора.

Глава армянского правительства предложил Западу разместить наряду с российскими пограничниками международных наблюдателей от США и Франции. К тому же, Пашинян в своем обращении к официальному Баку предложил вернуть подразделения пограничных войск Азербайджана на исходные позиции на приграничном участке Сотк-Кельбаджар и Хознавар.

Армянское правительство к тому же берет на себя обязательство, согласно предложению Пашиняна, отвести вооруженные силы Армении на свои исходные позиции. То есть, речь идет о зеркальном отводе войск.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в первую очередь правительства США и Франции словно в унисон, мгновенным образом отреагировали на инициативу Никола Пашиняна. Чуткость и внимание западных сопредседателей к обращениям Пашиняна вызывает восхищение. Ведь на нашей памяти холодная суровость, стеклянное хладнокровие к проблемам Азербайджана и демонстративная отчужденность этих же стран от страданий азербайджанцев во время 30-летней карабахской драмы. Как бы то ни было, собравшиеся в Женеве скрупулезно и с беспокойством обсудили пакет армянского премьера. И тотчас призвали личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Сопредседатели Минской группы в унисон с Пашиняном выступили с консолидированной позицией, предложив Азербайджану и Армении отвести войска с недемаркированной границы и начать переговоры по делимитации границы.