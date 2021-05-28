В Сочи продолжается встреча Путина и Лукашенко

В пятницу главы двух государств провели переговоры в сочинской резиденции российского лидера "Бочаров Ручей". В ходе протокольной части беседы Путин, в частности, пригласил своего гостя искупаться в море, отметив, что вода становится все теплее и теплее. Лукашенко в ответ поблагодарил Путина за приглашение приехать именно в пятницу, "чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться".

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Белоруссии на переговорах 28 мая планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства. Сам Путин в начале встречи отметил, что она планировалась еще до очередного витка событий вокруг Белоруссии, и в качестве первой темы затронул именно экономическое сотрудничество двух стран. Лукашенко, в свою очередь, в открытой для СМИ части встречи с Путиным в пятницу рассказал, что захватил с собой "некоторые документы" по тем событиям, которые происходят вокруг Белоруссии. По его словам, "идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года".