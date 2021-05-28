Пашинян о жестоком невежестве армянской армии во время войны

Во время войны 2016 года оружие и боеприпасы закончились либо как минимум были на грани этого, а во время 44-дневной войны никто не говорил о нехватке оружия. Об этом заявил Никол Пашинян сегодня, 29 мая, на встрече со своими сторонниками, пишут армянские СМИ.

После слов Пашиняна один из участников встречи сказал, что во время войны в Карабахе была ситуация, когда армянской армии не хватило оружия и боеприпасов. Молодой человек рассказал, что во время войны был случай, когда противотанковые средства были исчерпаны. Когда же они просили командование предоставить боеприпасы, им было отказано.

Пашинян отметил, что нет необходимости ставить подобные различия. Он отметил, что может также рассказать эпизод, который напоминает безумие.

По словам Пашиняна, когда начинается война, первое действие — это опустошить склады и вывести солдат из воинских частей, поскольку предполагается, что противник знает их местонахождения.

«На войне был эпизод, который, вероятно, как-то связан с упомянутым вами инцидентом. У нас было достаточно противотанкового оружия, мы его отправили в направлении Х, и оно оказалось на складе одной из воинских частей, которую через час начали бомбить, уничтожив все боеприпасы. Логичнее было бы просто сложить их под деревом, потому что эта воинская часть существовала порядка 25 лет. Они забрали боеприпасы и разместили их там, после чего, через час дроны все уничтожили. Как вы думаете, это было следствием неграмотности? Может быть, но это очень жестокое невежество», - заявил Пашинян.