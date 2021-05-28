Кейт Миддлтон привилась от коронавируса
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала первую прививку от коронавируса. Она сообщила о вакцинации в Twitter-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.
Герцогине ввели первую дозу препарата 28 мая в лондонском музее науки. «Я очень благодарна всем, кто принимает участие в процессе внедрения вакцины. Спасибо вам за все, что вы делаете», — говорится в твите. В аккаунте также опубликована фотография, на которой герцогине ставят укол. Она одета в белый топ и голубые джинсы.