Теймур Раджабов против Магнуса Карлсена в матче за выход в финал

Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, пройдут ответные полуфиналы.

Теймур Раджабов вчера сыграл с Карлсеном вничью 2:2, а сегодня пока проигрывает – 0,5:1,5.

В четвертьфинале, напомним, Раджабов прошел голландца Аниша Гири (2,5:1,5, 2:2).

В другом полуфинале встречаются еще один представитель США Уэсли Со и будущий участник матча за звание чемпиона мира, россиянин Ян Непомнящий. Вчера Со победил и близок к выходу в финал.

Полуфиналы, как и все раунды плей-офф, состоят из двух матчей, каждый из которых включает в себя максимум четыре партии. Задача шахматистов – выиграть в одном матче и не проиграть в другом. Если же оба матча завершатся вничью или соперники обменяются победами, то будут сыграны две партии в блиц. Если и они не выявят победителя, то соперников ждет «Армагеддон».

В нынешнем турнире участвовал и Шахрияр Мамедъяров, но на предварительной стадии он занял 10-е место и выбыл из борьбы. Всего в квалификации 16 шахматистов играли друг с другом в один круг. Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. В блице контроль будет 5+3, а в «Армагеддоне» у белых будет 5 минут, у черных - 4 минуты, но ничья будет означать победу черных.

Призовой фонд турнира – 320 тысяч долларов плюс бонус в 100 тысяч долларов в биткоинах. Победитель, помимо призовых, получит право сыграть в сентябрьском финале Тура.

Напомним, Теймур Раджабов одержал блестящую победу над Левоном Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов уже обеспечил себе участие в финальном этапе.