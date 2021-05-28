Рудные месторождения Кельбаджара переданы турецким компаниям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая подписал распоряжение об урегулировании некоторых вопросов в связи с изучением, исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг", сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, изучение, исследование, разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения "Гашгачай" на основании договора сроком на 30 лет передается компании Eti Bakır A.Ş., а рудных месторождений "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" – компании Artvin Maden A.Ş.

Специализирующаяся на производстве меди компания Eti Bakır A.Ş. входит в холдинг Cengiz. Штаб-квартира компании расположена в Стамбуле. Холдинг Cengiz строил аэропорт в Стамбуле, водохранилище на реке Шамкирчай в Азербайджане. Владельцем и руководителем холдинга является известный бизнесмен Мехмет Ченгиз. Он в 2004 году приватизировал компанию Eti Bakır A.Ş. и ввел ее в состав своего холдинга.

Компания Artvin Maden A.Ş. принадлежит компаньонам - бизнесмену Омер Фаруку и холдингу Zirve.

Что касается месторождений, то только "Агдуздаг" имеет промышленное значение. Это месторождение находится на юго-востоке Кельбаджарского района. На территории месторождения выделено до 100 золотоносных кварцевых, кварцево-карбонатных жил, в 5 из которых определена минерализация золота промышленного значения. Среднее содержание золота составило 6,72 г/т. С учетом легкого обогащения и добычи золота есть вероятность увеличения запасов месторождения в 3-4 раза за счет относительно небольшого содержания золота (до 1,5 г/т) в упомянутых жилах и в породах.

Информации о месторождения "Гашгачай" и "Эльбейдаш" в открытом доступе нет.