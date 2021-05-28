Telegraph: британские спецслужбы помогают США установить происхождение коронавируса

"Мы делимся теми разведданными по Уханю, которые у нас есть, а также предлагаем американцам помочь подтвердить и проанализировать собранные ими сведения", - отметил собеседник издания. По его словам, "для того, чтобы узнать правду о вспышке вызываемого коронавирусом заболевания [в Ухане], информация из надежных источников необходима в большей степени, чем продуманный анализ, а такую информацию получить сложно".

Ранее в пользу гипотезы об искусственном происхождении вируса SARS-Cov-2 неоднократно высказывался Ричард Дирлав, возглавлявший службу британской внешней разведки MI-6 с 1999 по 2004 год. В недавнем интервью радиостанции LBC он заявил, что, скорее всего, это никогда не удастся доказать, "поскольку в силу масштабов организованной Китаем зачистки были уничтожены все свидетельства, которые позволили бы подтвердить ту или иную версию". В беседе с The Daily Telegraph Дирлав также заявил о попытках КНР подавить все дискуссии по этой теме в научном сообществе. Сам экс-глава МИ-6 допускает, что вирус мог возникнуть естественным путем, однако считает намного более вероятным, что способность заражать людей патоген получил в результате вмешательства китайских ученых.