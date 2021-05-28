Помощник президента Азербайджана о скандальном заявлении лидера Партии националистического движения Турции
Инициатива председателя Партии националистического движения (МНР) Турции Девлета Бахчели о строительстве школы искусств имени Узеира Гаджибейли в Шуше в качестве дара была встречена азербайджанской стороной с благодарностью. Говорится в заявлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственное телеграфное агентство.
Хикмет Гаджиев отметил, что 27 мая на встрече президента Ильхама Алиева с министром национального образования Турции обсуждалась церемония закладки фундамента школы в Шуше в качестве подарка Турции. И это было отражено в программе ожидаемого визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу.
«На уровне специалистов предложено провести рабочие обсуждения с целью приведения архитектурного проекта здания школы искусств в соответствие с уникальным архитектурным стилем города Шуша.
В действительности не являлась предметом обсуждения приемлемость этой благожелательной инициативы. Не исключаю, что неполное изложение сути вопроса привело к недоразумению. Мы уверены, что в условиях взаимопонимания вопросы технического архитектурного характера будут решены на рабочем уровне и в скором времени начнется строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли», - отметил помощник президента Азербайджана.
Отметим, что накануне в вечерние часы лидер Партии националистического движения (МНР) Турции Девлет Бахчели на своей странице в Twitter выступил с неожиданным сообщением об отказе своей партии от планов строительства школы в городе Шуша. По словам Бахчели, руководство Азербайджана не сочло проект, представленный Партией националистического движения, подходящим. Вместо этого в Азербайджане подготовили другой проект. Девлет Бахчели отметил, что он и его однопартийцы с уважением отнеслись к решению Баку.
Заявление Девлета Бахчели вызвало общественный резонанс в Азербайджане и Турции.