Помощник президента Азербайджана о скандальном заявлении лидера Партии националистического движения Турции

Инициатива председателя Партии националистического движения (МНР) Турции Девлета Бахчели о строительстве школы искусств имени Узеира Гаджибейли в Шуше в качестве дара была встречена азербайджанской стороной с благодарностью. Говорится в заявлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственное телеграфное агентство.

Хикмет Гаджиев отметил, что 27 мая на встрече президента Ильхама Алиева с министром национального образования Турции обсуждалась церемония закладки фундамента школы в Шуше в качестве подарка Турции. И это было отражено в программе ожидаемого визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу.