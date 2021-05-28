Разведка Турции ликвидировала одного из главарей ПКК
Национальная разведывательная служба (MİT) Турции провела успешную операцию по ликвидации группы террористов на севере Ирака, сообщает «Анадолу».
По данным источников в структурах безопасности Турции, в числе четырех боевиков, готовивших атаку на расположение турецких военнослужащих, был и один из главарей террористической организации ПКК Салахеттин Деде, объявленный в розыск по линии МВД Турции.
В MİT поступила информация о том, что Селахаттин Деде, по позывным «Загрос», вместе с тремя подручными намерен прибыть 19 мая из Сирии в Ирак и организовать нападение на турецких военных, участвующих в операции Pençe-Şimşek.
Турецкая разведка отслеживала в Ираке каждый шаг террористов, которые привезли с собой крупный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Операция по нейтрализации террористов была проведена в селе Мангеш.