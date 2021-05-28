Разведка Турции ликвидировала одного из главарей ПКК

По данным источников в структурах безопасности Турции, в числе четырех боевиков, готовивших атаку на расположение турецких военнослужащих, был и один из главарей террористической организации ПКК Салахеттин Деде, объявленный в розыск по линии МВД Турции.

В MİT поступила информация о том, что Селахаттин Деде, по позывным «Загрос», вместе с тремя подручными намерен прибыть 19 мая из Сирии в Ирак и организовать нападение на турецких военных, участвующих в операции Pençe-Şimşek.

Турецкая разведка отслеживала в Ираке каждый шаг террористов, которые привезли с собой крупный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Операция по нейтрализации террористов была проведена в селе Мангеш.