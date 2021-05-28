В России умер азербайджанец, застреленный в голову полицейским

Раненный сотрудником ДПС 19-летний азербайджанец Векиль Абдуллаев умер в Мошковской центральной районной больнице, сообщает «Лента.ру».

Врачам не удалось спасти пациента, случайно раненного в голову полицейским во время задержания.

Абдуллаев был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, в реанимации его подключили к аппарату ИВЛ.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском в субботу, 29 мая. Известно, что сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе.

Водителя пригласили для составления протокола, однако он оказал сопротивление, в ответ 38-летний инспектор достал пистолет и якобы случайно спустил курок.