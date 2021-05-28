Хафтар грозит новой войной и «рвется в бой»

Так называемый командующий "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтар пригрозил новой войной в Ливии, если не будет достигнуто политическое урегулирование в стране и не будут проведены выборы.



"Мы без колебаний снова пойдем в бой, чтобы установить мир силой, если согласованное политическое урегулирование не будет достигнуто", - цитирует его ТАСС.

Хафтар считает, что его армия была близка к "освобождению Триполи", но мир "бросился останавливать наступление".

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой "Ливийской национальной армии" и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон с 2014 года вели затяжные бои, весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, в том числе наиболее боеспособные мисуратские бригады.