В Турции планируют использовать беспилотники в грузоперевозках

Модель управления БПЛА в гражданских целях разрабатывается Главным управлением гражданской авиации Турции (SHGM) с целью формирования более эффективной и безопасной системы полетов в воздушном пространстве страны.

В рамках новой модели, для 50 170 БПЛА, имеющих на сегодня разрешение на полеты в небе над Турцией, будут выделены воздушные коридоры. Перемещение беспилотных аппаратов будет отслеживаться посредством специального модуля во всех центрах управления полетами страны.

В SHGM сообщили, что в последнее время в Управление поступает большое число запросов на перевозку грузов, в том числе медикаментов, посредством беспилотников. В данной связи были ускорены работы и создана модель управления, которая работает пока в тестовом режиме.

Первый полет БПЛА с полезным грузом (лекарств) в рамках новой модели планируется осуществить до 6 июня между отделениями больницы Acıbadem в районах Каракей и Козъятагы в Стамбуле.

Беспилотники в Турции уже использовались в сфере здравоохранения для доставки крови и вакцин, в особенности в труднодоступные районы.