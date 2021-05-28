ВОЗ против участия политиков в расследовании происхождения COVID

"Мы просим отделить науку от политики и оставить нас в адекватной, позитивной атмосфере для поиска ответов. Политика отравляет расследование. Доводить ВОЗ до ситуации, в которой она теперь оказалась, несправедливо по отношению к ученым. Это ставит организацию в положение, в котором невозможно дать ответы, интересующие мировое сообщество", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на пресс-конференции в Женеве, его цитирует Дойче велле.

На ВОЗ оказывается все более сильное давление с целью заставить ее начать новое расследование происхождения коронавируса. Дата запуска второй фазы расследования, однако, пока не назначена. Сначала организация желает дождаться рекомендаций технических экспертов.

Президент США Джо Байден 26 мая поручил американским спецслужбам усилить работу по выявлению возможной аварии в институте вирусологии в китайском городе Ухань. В ходе недавней конференции ВОЗ ясности потребовали и страны Евросоюза, а также некоторые другие члены организации. Они запросили информацию о дальнейших шагах ВОЗ в деле расследования происхождения коронавируса. По их мнению, это имеет решающее значение для предотвращения будущих пандемий.