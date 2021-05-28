Впервые за 13 лет: глава МИД Израиля едет в Египет

В воскресенье, 30 мая, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази отправляется с официальным визитом в Каир. NEWSru.co.il пишет, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Египтом и Израилем, а также возможность достижения соглашения о долгосрочном прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе.

Издание отмечает, что за последние 13 лет это первый официальный визит главы израильского внешнеполитического ведомства в Египет.

Параллельно с визитом Ашкенази в Египет в Израиль прибывает глава египетской разведки Аббас Камаль. Он проведет переговоры с представителями израильского политического руководства и силовых структур, а также посетит Рамаллу и Газу, где встретится с руководителями ФАТХ и ХАМАС.