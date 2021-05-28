Служивший в Азербайджане и осуждённый за шпионаж в пользу России американец заявил о невиновности

14 мая суд в американской Вирджинии вынес экс-спецназовцу приговор. При этом в ходе слушаний Дзибински Деббинс извинился за то, что сделал, и сообщил, что просто стал «жертвой российской разведки».

Отменить сделанное ранее признание вины попытался приговоренный к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински Деббинс. Об этом пишет Associated Press.

Находясь в тюрьме, он подал рукописное ходатайство, попросив отозвать признание своей вины. Причин решения он не назвал.

В ответном ходатайстве представители прокуратуры заострили внимание на том, что по закону Деббинс после вынесения приговора уже не имеет права отказываться от своего признания вины. После этого адвокат отставного спецназовца Дэвид Беновиц сообщил, что его клиент отказывается от требований отменить это признание.

Деббинс служил в специальном подразделении американских сухопутных сил, известном как "зеленые береты". Он был арестован в августе 2020 года. По версии следствия, Деббинс был завербован в 1996 году, когда прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы.

На действительной службе в рядах ВС США Деббинс находился с 1998 по 2005 год. В 2003 году он был направлен в Германию, а позднее - в Азербайджан. С 1996 года у него был доступ к секретной информации, а в августе 2004 года он получил разрешение на доступ к данным под грифом "совершенно секретно". До 2010 года Деббинс числился в резерве.