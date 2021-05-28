В Следственном комитете России опровергли смерть получившего пулю в голову азербайджанца

В Следственном комитете России опровергли смерть 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева, получившего пулю в голову от сотрудника ДПС при задержании. Об этом сообщает «Лента.ру».

По информации ведомства, пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее издание сообщало, что врачам не удалось спасти Абдуллаева, случайно раненного в голову полицейским во время задержания.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском в субботу, 29 мая. Сотрудники ДПС пытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе. Водителя пригласили для составления протокола, однако он оказал сопротивление. Двое его приятелей попытались отбить товарища. Один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы якобы случайно спустил курок.