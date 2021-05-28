Зарубежные блогеры отправились в Агдам

Начался визит зарубежных блогеров, находящихся в Азербайджане в рамках проекта Show Me Azerbaijan, в освобожденный от оккупации Агдам.

Trend сообщает, что в общей сложности 12 социальных медиафеноменов из восьми стран, включая страны Северной Америки и Евразии, участвуют в проекте Show Me Azerbaijan, реализуемом при поддержке Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Цель проекта – предоставить возможность блогерам увидеть последствия оккупации и преступлений, совершенных Арменией, и довести их до внимания мировой общественности.