Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:15

На одном из последних заседаний Милли Меджлиса на рассмотрение был вынесен законопроект «Об исполнении госбюджета на 2020 год». В годовом отчете об исполнении бюджета Счетная палата впервые выразила тревогу. Отмечается, что экономический спад в 4,3% в Азербайджане в прошлом году стал самым большим в истории страны за 25 лет. Снижение ВВП в реальном выражении ранее наблюдалось в 2016 году. Но прошлогодний показатель превысил этот уровень. Как отмечается в документе, экономическому спаду способствовали длительные режимы самоизоляции, введенные в стране с марта прошлого года. Причем около 62% спада экономики страны сформировано за счет нефтяного сектора. Сокращение добычи нефти, падение цен на нефть ниже прогнозных сказались на нефтедоходах госбюджета (без учета трансфертов из Госнефтефонда). В целом снижение зафиксировано как по нефтяному, так и по ненефтяному сектору, но более быстрые темпы снижения в нефтяном секторе дали больший толчок экономическому спаду - около 62% сокращения экономики сформировано за счет нефтяного сектора.

За последние 10 лет поддержка роста ВВП нефтяным сектором заметно ослабла. Но он в прошлом году сократился на 7%, созданная добавленная стоимость в размере 21 млрд 639,7 млн манатов оказалась на 7 млрд 83 млн манатов меньше прогнозируемого показателя. Существенная разница между прогнозными и фактическими показателями вызвана колебаниями цен на нефть и их снижением до антирекордных уровней. Кроме того Азербайджан выполнил свои обязательства по соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сократив в течение года добычу на 0,1 млн баррелей в сутки. А по данным Госкомстата, добыча нефти снизилась по сравнению с предыдущим годом на 8%. Но не только нефтью живет Азербайджан. Просто основная доля в экспорте приходится на один вид товара, что создало условия для ускоренной трансмиссии колебаний на нефтяном рынке в экономические процессы внутри страны. В связи с глобальными карантинными мерами и снижением объема спроса зафиксировано снижение как экспорта, так и импорта товаров, но темпы снижения экспорта превысили показатели по импорту. Экспорт нефти и ее продуктов в 6 раз превысил экспорт по другим секторам, составив 86% его общего объема. А импорт сократился на 11,1% и составил 10 млрд 76,6 млн долларов, из которых 42,6% пришлось на потребительские товары. Отмечается значительное превалирование ненефтяного импорта над ненефтяным экспортом. В целом формирование дефицита как по счету текущих операций, так и по финансовому счету привело к снижению резервных активов страны почти на 1 млрд 987,7 млн долларов, хотя в прошлом году этот показатель увеличился на 5 млрд 142,9 млн долларов. В частности, реализация мер по борьбе с пандемией оказала значительное влияние на ключевые показатели банковского сектора. С целью стимулирования экономической активности в течение года неоднократно принимались решения о снижении процентных ставок, но положительных тенденций по кредитам так и нет.

В течение года параметры процентного коридора обсуждались несколько раз, учетная ставка была снижена поэтапно с 7,5% до 6,25%. В целом принятые решения были направлены на поддержку экономической активности, но объемы кредитов продолжали снижаться в годовом сравнении. За год сумма выданных кредитов снизилась на 5%, или 767,8 млн манатов. Точно так же по сравнению с 2019 годом депозиты снизились на 4,4%, или 1 млрд 79,2 млн манатов - до 23 млрд 666,9 млн манатов. Да, в 2020 году в Азербайджане наряду с доходами населения снизились и сбережения, а также коэффициент склонности к накоплению. За год вклады населения снизились на 5,3%. Хотя долгосрочный карантинный режим и привел к снижению потребительских расходов домохозяйств, это не привело к росту накопления. Более того, наблюдается снижение коэффициента склонности к накоплению, который представляет собой отношение сбережений населения к его доходам. А если часть доходов, направленная на накопление, не получает преимущественной позиции в обмен на снижение потребительских расходов, значит речь идет о снижении доходов населения в реальном выражении. Негативные тенденции в прошлом году наблюдались и в социальном секторе, наиболее подверженном последствиям пандемии. Так, доходы населения снизились как в номинальном, так и в реальном выражении, отмечена отрицательная динамика, не характерная для численности занятого населения.