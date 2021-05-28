Врачи предупреждают об опасном тренде в TikTok

Врачи Великобритании предложили запретить продажу магнитного пирсинга, имитирующего прокол языка, поскольку подростки часто глотают опасный для здоровья элемент при попытке следовать тренду в TikTok, пишет The Guardian.

Для интересных видеороликов подростки помещают магнит по обе стороны языка и покачивают им, чтобы создать иллюзию, что украшение настоящее. В отличие от традиционных магнитов, шарики диаметром менее 6 мм обладают сильным магнитным полем, и их легко проглотить, сообщают «Известия».

Врачи предупреждают, что попадание в желудок более, чем одного такого металлического предмета, опасно, поскольку шарики сжимаются вместе в кишечнике, сдавливая ткань и прерывая кровоснабжение. За последние три года в британские больницы из-за такого происшествия поступили 65 детей.

В связи с этим профессор, детский хирург и национальный директор отдела по делам детей и молодежи Саймон Кенни призвал запретить магниты для пирсинга, которые продаются как творческие наборы.