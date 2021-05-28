В Израиле всего 11 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Израиле выявлено всего 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Минздрав еврейского государства, передает израильское издание «Детали».

Согласно данным министерства, были сделаны 10 136 проверок, 0,1 процента тестов дали положительные результаты. Коэффициент распространения инфекции равен 0,76. В настоящее время в Израиле больны 383 человека. В общей сложности с начала эпидемии заразились 839 454 человека. 6 408 из них умерли, 832 554 выздоровели.

Уже 5 449 679 израильтян получили первую дозу вакцины, 5 128 726 – вторую дозу. В настоящее время все населенные пункты Израиля являются "зелеными".