В России максимум с марта новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9 694 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 19 марта, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Общее число подтвержденных заражений достигло 5 063 442.
За день от коронавируса скончались 355 человек, следует из данных оперативного штаба. Это минимум за шесть дней, впервые за пять дней от коронавируса умерли меньше 400 человек. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал 121 162 летальных случая.
За сутки выздоровели 7 386 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 4 677 870 случаев выздоровления.