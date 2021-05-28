Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 12:46

Вчера президент Ильхам Алиев открыл новую станцию Бакинского метрополитена «8 Ноября». Это 26-я по счету станция Бакинского метрополитена и 3-я станция «фиолетовой» линии, расположена она в Насиминском районе, на улице Джейхуна Салимова («Папанинский» квартал). Вход и соответствующая контрольная зона станции с трехуровневой структурой относятся к её верхнему этажу. Второй уровень – технического характера, здесь расположено оборудование для электроснабжения, вентиляции, сигнализации, связи и других зон обслуживания.

Отсюда пассажиры спускаются по эскалаторам и лестницам в вестибюль, а оттуда на перрон. Все это рассчитано на максимальную безопасность и комфорт пассажиров. На станции внедрен ряд нововведений, в том числе современный комплекс SCADA диспетчерского управления, сбор данных и визуализация процесса движения поездов. Отметим, что после победоносной 44-дневной Отечественной войны президент Ильхам Алиев в честь Дня Победы назвал станцию «8 Ноября». Это стало важным решением с точки зрения запечатления в памяти истории Азербайджана и славной истории победы, потому что метро – это вид транспорта, которым ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров, и теперь они, всякий раз слыша название «8 Ноября», будут с гордостью вспоминать Победу. Конечно, значимость открытия этой станции метро не только в её названии. Это событие также важно с точки зрения развития метрополитена как самого сложного и наиболее капиталоемкого направления транспортной инфраструктуры Азербайджана. Это также проявление экономической мощи азербайджанского государства. Потому что, как уже отмечалось, строительство метро требует больших инвестиций, и далеко не каждая страна может позволить себе потратить миллиарды долларов на расширение инфраструктуры подземного транспорта. Достаточно сказать, что из бывших республик СССР в последние годы только Россия и Азербайджан строят новые станции метро и линии подземки.

Второй этап развития первого на всем Ближнем Востоке Бакинского метрополитена, первая станция которого была сдана в эксплуатацию еще в ноябре 1967 года, начался в середине 2000-х годов на основе специальной программы, выдвинутой президентом Ильхамом Алиевым. После того как в страну пошли большие нефтяные доходы, началась разработка и реализация государственных программ реконструкции и развития транспортной инфраструктуры страны и Баку. В частности, с 2006 года начались государственные инвестиции в строительство новых станций метро, объем которых стремительно вырос с 15,5 миллиона манатов до 150 миллионов манатов в 2010 году. Именно в 2006 году активизировались незавершенные работы по строительству северного участка Бакинского метрополитена. 9 октября 2008 года открылась станция «Насими» – первая новая станция метро, введенная в эксплуатацию за годы независимости. Тем временем работа продолжалась быстрыми темпами, и через год, 30 декабря 2009 года, были сданы станция «Азадлыг проспекти» и второй выход станции «28 Мая». 29 июня 2011 года в 7-м микрорайоне Баку открылась 23-я по счету станция «Дарнагюль». Таким образом, протяженность подземных дорог города достигла 34,63 км. Отметим, что работа по развитию инфраструктуры подземного транспорта в Баку все время продолжалась под руководством президента. В 2008 году Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Государственной программы 20-летнего развития Бакинского метрополитена. Несомненно, это распоряжение является стратегическим документом, положившим начало второму периоду развития Бакинского метрополитена, и имеет историческое значение, потому что строительство и ввод в эксплуатацию одна за другой новых станций на основе этой госпрограммы решает транспортные проблемы Баку, дает значительный эффект в плане снижения нагрузки на наземный пассажирский транспорт и как следствие - устраняет транспортную загруженность города. В соответствии программой развития на долгосрочную перспективу в будущем общая сеть Бакинского метрополитена будет состоять из пяти линий (две уже существуют и три дополнительные новые линии), 76 станций и 119 километров. То есть предусмотрено строительство 53 новых станций и 84,3 километра линий метро.