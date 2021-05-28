Не каждое государство может тратить миллиарды на метро… по следам президента
Вчера президент Ильхам Алиев открыл новую станцию Бакинского метрополитена «8 Ноября». Это 26-я по счету станция Бакинского метрополитена и 3-я станция «фиолетовой» линии, расположена она в Насиминском районе, на улице Джейхуна Салимова («Папанинский» квартал).
Вход и соответствующая контрольная зона станции с трехуровневой структурой относятся к её верхнему этажу. Второй уровень – технического характера, здесь расположено оборудование для электроснабжения, вентиляции, сигнализации, связи и других зон обслуживания.
Отсюда пассажиры спускаются по эскалаторам и лестницам в вестибюль, а оттуда на перрон. Все это рассчитано на максимальную безопасность и комфорт пассажиров.
На станции внедрен ряд нововведений, в том числе современный комплекс SCADA диспетчерского управления, сбор данных и визуализация процесса движения поездов.
Отметим, что после победоносной 44-дневной Отечественной войны президент Ильхам Алиев в честь Дня Победы назвал станцию «8 Ноября». Это стало важным решением с точки зрения запечатления в памяти истории Азербайджана и славной истории победы, потому что метро – это вид транспорта, которым ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров, и теперь они, всякий раз слыша название «8 Ноября», будут с гордостью вспоминать Победу.
Конечно, значимость открытия этой станции метро не только в её названии. Это событие также важно с точки зрения развития метрополитена как самого сложного и наиболее капиталоемкого направления транспортной инфраструктуры Азербайджана. Это также проявление экономической мощи азербайджанского государства.
Потому что, как уже отмечалось, строительство метро требует больших инвестиций, и далеко не каждая страна может позволить себе потратить миллиарды долларов на расширение инфраструктуры подземного транспорта. Достаточно сказать, что из бывших республик СССР в последние годы только Россия и Азербайджан строят новые станции метро и линии подземки.
Второй этап развития первого на всем Ближнем Востоке Бакинского метрополитена, первая станция которого была сдана в эксплуатацию еще в ноябре 1967 года, начался в середине 2000-х годов на основе специальной программы, выдвинутой президентом Ильхамом Алиевым.
После того как в страну пошли большие нефтяные доходы, началась разработка и реализация государственных программ реконструкции и развития транспортной инфраструктуры страны и Баку. В частности, с 2006 года начались государственные инвестиции в строительство новых станций метро, объем которых стремительно вырос с 15,5 миллиона манатов до 150 миллионов манатов в 2010 году.
Именно в 2006 году активизировались незавершенные работы по строительству северного участка Бакинского метрополитена.
9 октября 2008 года открылась станция «Насими» – первая новая станция метро, введенная в эксплуатацию за годы независимости. Тем временем работа продолжалась быстрыми темпами, и через год, 30 декабря 2009 года, были сданы станция «Азадлыг проспекти» и второй выход станции «28 Мая».
29 июня 2011 года в 7-м микрорайоне Баку открылась 23-я по счету станция «Дарнагюль». Таким образом, протяженность подземных дорог города достигла 34,63 км.
Отметим, что работа по развитию инфраструктуры подземного транспорта в Баку все время продолжалась под руководством президента. В 2008 году Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Государственной программы 20-летнего развития Бакинского метрополитена.
Несомненно, это распоряжение является стратегическим документом, положившим начало второму периоду развития Бакинского метрополитена, и имеет историческое значение, потому что строительство и ввод в эксплуатацию одна за другой новых станций на основе этой госпрограммы решает транспортные проблемы Баку, дает значительный эффект в плане снижения нагрузки на наземный пассажирский транспорт и как следствие - устраняет транспортную загруженность города.
В соответствии программой развития на долгосрочную перспективу в будущем общая сеть Бакинского метрополитена будет состоять из пяти линий (две уже существуют и три дополнительные новые линии), 76 станций и 119 километров. То есть предусмотрено строительство 53 новых станций и 84,3 километра линий метро.
В ноябре 2010 года президент Ильхам Алиев провел специальное заседание, посвященное обсуждению перспективного плана развития Бакинского метрополитена. На заседании глава государства отметил, что Азербайджан, вступив с середины 2000-х годов в фазу быстрого экономического развития, получил возможность выделить большой объем инвестиций и на развитие Бакинского метрополитена. Президент отметил, что только в этом году (то есть в 2010-м) на развитие метро было потрачено более 200 миллионов манатов государственных средств. В то же время государство субсидирует пассажироперевозки, чтобы сохранить низкую стоимость проезда в метро, в результате стоимость проезда в бакинском метро в разы ниже стоимости перевозки одного пассажира. Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании заявил, что выполнение работ, предусмотренных 20-летней государственной программой по развитию Бакинского метрополитена, требует средств в миллиарды манатов. Однако, в зависимости от финансовых возможностей государства поставлена задача обеспечить поэтапную реализацию этой программы.
«Мы должны стремиться к тому, чтобы в течение 20 лет были выполнены все указанные сегодня задачи, построены эти станции. Это очень большая, требующая профессионализма, финансовых возможностей работа. Уверен, что мы своевременно и качественно проведем всю эту работу и создадим новые прекрасные возможности для жителей города», - сказал в своем выступлении Ильхам Алиев.
Конечно, для развития метрополитена, который является довольно сложной хозяйственной областью, необходимо было также улучшить управление ею. В связи с этим распоряжением президента Ильхама Алиева в феврале 2014 года путем реорганизации Бакинского метрополитена и акционерного общества Azertunelmetrotikinti было создано ЗАО «Бакинский метрополитен», акции которого принадлежат государству. Основными задачами, поставленными перед вновь созданным ЗАО, были реконструкция метрополитена в соответствии с современными требованиями, приведение его в соответствие с международными стандартами, обеспечение свободного и безопасного движения пассажиров, повышение качества обслуживания.
В соответствии с программой перспективного развития метрополитена в Баку были продолжены работы по строительству новых станций и линий. В декабре 2015 года был открыт второй выход станции «Элмляр Акакдемиясы», а в апреле 2016 года - станции «Автовокзал» ( в составе первого участка третьей линии «Автовокзал» — «Мемар Аджеми-2») «фиолетовой» линии, входящей в первое приоритетное направление перспективного плана развития Бакинского метрополитена. В результате протяженность линий метрополитена была доведена до 36,6 километра, количество линий - до трех, количество станций - до 25.
Ежегодно увеличивался и объем государственных инвестиций, направленных на развитие Бакинского метрополитена. Например, в 2015 году на эти цели было инвестировано 460 миллионов манатов, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что впоследствии под влиянием таких факторов, как глобальные экономические кризисы и резкое падение цен на нефть, инвестиции в эту сферу несколько сократились (в 2018 году инвестиции составили около 166 миллионов манатов, и в последующие годы они оставались примерно на этом уровне), реализация программы развития метрополитена успешно продолжается. С этой точки зрения Баку в ближайшей перспективе станет одним из городов с наиболее развитой инфраструктурой метро в регионе.