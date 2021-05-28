Умер поэт Азиз Муса
Скончался член Союза писателей Азербайджана (СПА) Азиз Муса, сообщает АПА со ссылкой на руководителя пресс-службы СПА Хаяла Рзу.
Азиз Муса (Мусаев Азиз Гасан оглу) родился в 1951 году в Джебраильском районе. В 1972 году окончил с отличием филологический факультет Гянджинского государственного педагогического университета. С 1972 года публиковался в прессе под псевдонимом Азиз Муса.
Азиз Муса был учредителем и главным редактором газеты İlham Çeşməsi, ветераном Карабахской войны.