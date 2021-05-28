Завлабораторией Института молекулярной генетики К.Северинов в интервью haqqin.az: «Вакцина никогда не попадает в мужские сперматозоиды и женские яйцеклетки»

О нынешней ситуации с пандемией и рисках, с которыми, возможно, человечество, столкнется в будущем, haqqin.az беседовал с профессором Сколковского института науки и технологий, профессором Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), заведующим лабораториями в Институте молекулярной генетики и Институте биологии гена РАН Константином Севериновым.

Благодаря снижению уровня заражений COVİD19, как и в большинстве стран Европы, в Азербайджане снимают некоторые ограничения. На этой неделе на континенте зафиксировано более 685 тысяч новых случаев COVID-19, что является самым низким недельным показателем с октября 2020 года. Европейские медики объясняют это развернувшейся по всему миру массовой вакцинацией. Однако, по данным ВОЗ, на сегодняшний день всего около 15% европейцев получили двукратное вакцинирование, тогда как, по утверждению вирусологов, вакцинированных и переболевших людей должно быть не менее 60% от общего числа населения страны.

- В Израиле, который первым снял почти все ограничения, вакцинировано более 60% населения, а в Европе только 15% граждан получили обе дозы вакцины. Не поспешили ли европейцы с наступлением коллективного иммунитета?

- Снятие ограничений, с одной стороны, связано с улучшением эпидемиологической обстановки, так как заболеваемость ковидом в Европе резко снижается, а с другой – с увеличением числа вакцинированных. К примеру, в Великобритании почти 60% населения получили хотя бы одну дозу прививки. В целом по Европейскому Союзу 35% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 15% - полностью привиты. Хотя 15% получивших двукратную вакцинацию, безусловно, недостаточно для коллективного иммунитета, темпы прививочной кампании продолжают оставаться высокими. В целом в странах Европейского Союза каждый день делают более 3 миллионов прививок. И это обнадеживает.

- Есть ли доказательства того, что РНК-вакцины не изменят ДНК человека? Не случится ли мутаций в геноме человека?..

- Даже если бы матричная РНК-коронавируса, с которой делается коронавирусный S-белок в вакцинах типа Moderna и Pfizer, встраивалась бы в геном человека в немногих клетках, получивших вакцину, это не привело бы к аномалиям развития у детей, рожденных от вакцинированных родителей. Вакцины попадают в клетки нашего тела, а зачатие происходит при слиянии половых клеток - женской яйцеклетки и мужского сперматозоида, в которые вакцина никогда не попадает.

- Можете ли вы дать оценку ныне применяемым антиковидным вакцинам, назвать тройку лучших с точки зрения эффективности и безопасности?..

- Очень важно, что для борьбы с ковидом существуют безопасные вакцины, действенность которых, то есть защита от инфекции, доказана. К таким вакцинам относятся Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, вакцина компании Johnson & Johnson, а также китайские CoronaVac и Sinopharm. Результаты клинических испытаний этих препаратов были опубликованы в рецензируемых научных журналах. Они широко сегодня применяются по всему миру. Продолжающаяся конкуренция и споры о том, какая вакцина лучше, дает ли она 93% или 97% защиты, в значительной мере бессмысленны. Гораздо важнее обеспечить как можно более полную вакцинацию населения имеющимися вакцинами, эффективность которых доказана.

Кроме упомянутых, есть и другие вакцины. Возможно, они так же эффективны, но результаты их испытаний пока не были нигде опубликованы. В частности, нет данных об эффективности российской пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной институтом имени М.П.Чумакова на основе инактивированного вируса, «КовиВак» и ряда других. Поэтому их использование сейчас было бы, на мой взгляд, ошибочным.

- Говорят, если комбинировать вакцины, то это даст большую защиту, чем, скажем, двукратная инъекция одной. В Азербайджане применяются три вакцины - CoronaVac, AstraZeneca и Sputnik V. Есть ли смысл их комбинировать?

- Никаких научных причин, почему вакцины могут быть несовместимы, нет. И действительно появляются данные предварительных исследований, которые говорят о том, что комбинация вакцин может быть правильной стратегией, так как позволяет получить более сильный иммунный ответ. Но эти исследования проведены на небольших группах людей, около 600 человек. Конечное решение о целесообразности комбинации вакцин должно быть принято на основании более глубоких клинических испытаний.

- Сколько времени уйдет на то, чтобы наука наконец изучила природу коронавируса. Сегодня говорят одно, завтра другое. Так было с дефицитом витамина D. Вначале врачи говорили, что люди с дефицитом витаминами D сильно подвержены заражению, теперь утверждают, что D никакой роли не играет. То же самое с заражаемостью животных, оседанием коронавируса на предметы и пр.

- К сожалению, ученые никогда не смогут сказать, что мы абсолютно всё знаем о COVİD-19. С одной стороны, коронавирус - простой генетический элемент, а с другой - он взаимодействует с клетками нашего тела, со всем нашим организмом. То есть для «полного понимания» вируса потребовалось бы полное понимание того, как работают разнообразные клетки нашего тела, как работает наше тело. Это недостижимо. Какие-то аспекты взаимодействия вируса с организмом человека, изменения и эволюция его будут изучаться постоянно. К примеру, вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году, и до сих невозможно сказать, что ученые выяснили об этом вирусе «всё», он пока активно исследуется.

Это касается не только вирусов, поражающих человека. Есть простые вирусы (бактериофаги), которые заражают бактерии. Первый их полный геном был определен в середине 70-х годов прошлого века, и это был геном очень простого бактериофага. Определение генома этого вируса принесло Нобелевскую премию, но до сих пор ни один ученый не скажет, что мы полностью понимаем, как этот вирус заражает бактерию, изменяет ее рост и активность ее генов и заставляет производить вирусное потомство.

- В прессе была информация о разработке спрея на основе интерферона, который убивает коронавирус на месте входных ворот - в носу и гортани. Это может быть альтернативой вакцинации.

- Наши клетки в результате эволюции научились бороться с заражающими их вирусами при помощи системы интерферона. Это генерализованный общий механизм защиты организма, который не направлен на какой-то конкретный вирус. Этот механизм помогает бороться с вирусом, но не является стопроцентно эффективным. Очевидно, что у людей, которые заразились и болели ковидом, интерфероновая система присутствовала, но не смогла обеспечить защиту. Я не думаю, что данный метод защитит от коронавируса. На сегодняшний день реально работающих лекарств прямого действия против вирусов, за исключением одного вирус гепатита, нет. Поэтому вакцинация - самый эффективный способ защиты от вирусной инфекции. Но важно понимать, что для каждого вируса необходима своя, специально разработанная и проверенная вакцина.

- Существует разное мнение по поводу масок - носить или не носить их вакцинированным. Центр по контролю за заболеваниями США рекомендовал вакцинированным снять маски, но многие, особенно медики, против. Как вы считаете, быть или не быть после вакцины маскам?

- К сожалению, вакцинированные люди могут быть носителями коронавируса. Дело в том, что при инфицировании вирус попадает в носоглотку и какое-то время может находиться там, заражать наши клетки, пока натренированная вакцинацией иммунная система не распознает и не обезвредит его. Собственно болезни, симптомов при этом не будет, но разносчиком вирусов такой человек может быть. Поэтому рекомендации носить маски вакцинированным направлены, в сущности, на то, чтобы защитить других, невакцинированных людей. Для вакцинированных маски не стоит рассматривать как дополнительную защиту, потому что с большой вероятностью вакцинированные вообще не заболеют, а если заразятся, то будут легко переносить инфекцию. Более того, легкие инфекции вакцинированных наверняка улучшают их собственную защиту, делая ее еще более высокой и длительной.

- Но как получается, что вакцинированные, имеющие антитела люди, иногда болеют ковидом?

- Кроме тривиальных случаев вакцинирования негодными препаратами, заболевание вакцинированных людей связано с индивидуальной реакцией их организма и особенностями иммунитета. Организм разных людей по-разному реагирует на вакцинацию, и уровень выработанной защиты будет разным у разных людей. Так же, как люди, зараженные коронавирусом, болеют по-разному: некоторые умирают, а некоторые вовсе не имеют симптомов. Поэтому, несмотря на статистически достоверные данные клинических исследований о том, что вакцины защищают от вирусов, нельзя исключить, что в отдельных, редких случаях после вакцины не будет выработан достаточный иммунитет. Когда вакцинируются миллионы людей, такое вполне возможно. Но точно известно, что без вакцинирования число заболевших было бы гораздо, гораздо большим.

- Немного страшноватый вопрос: какой будет следующая пандемия?

- Каким будет очередной вирус и как он себя поведет, невозможно предсказать. 15 месяцев назад мне казалось, что пандемии коронавируса СOVİD-19 не произойдет, потому что вирус, который сейчас свирепствует, был очень похож на тот, который вызвал лишь небольшую, кратковременную вспышку в 2004 году. Тогда вспышка SARS-CoV относительно быстро затухла, и вирус не распространился по миру.

Понятно, что нынешняя пандемия нас многому научила, и человечество будет лучше подготовлено к новым инфекциям. Прежде всего продемонстрирована возможность потрясающей по скорости разработки и производства вакцин на множестве гибких платформ. Другое дело, что будущие вакцины против новых возбудителей надо будет испытывать, доказывать их эффективность, на что опять потребуется время. Но в любом случае человечество готово относительно быстро создавать вакцины против любой новой инфекции. А быстро, практически в режиме реального времени, идентифицировать новые возбудители помогают мощные технологии геномного секвенирования, с их помощью определяют генетическую последовательность новых возбудителей, что дает возможность создавать вакцины и диагностикумы.

Мне кажется, что основные проблемы в будущем будут связаны с бактериями и устойчивостью к антибиотикам. К примеру, массу заразившихся людей убивает не коронавирус, а его последствия. В частности, заражение бактериями, которые в обычной ситуации не очень опасны. Эти бактерии оказываются антибиотикоустойчивыми, и врачи не могут вылечить человека. Проблема антибиотикоустойчивости сложно разрешима, вакциной здесь, увы, не отделаться.

- Пандемия «испанки» длилась два года. Ковид уже второй год держит в страхе весь мир, можно ли надеяться, что в этом году все закончится?

- Можно надеяться на оптимистический сценарий окончания пандемии к концу этого года. В мире уже использовано более одного миллиарда семисот миллионов доз вакцин. А заболело за все время пандемии около 160 млн человек. То есть вакцинация идет гораздо быстрее, чем распространение инфекции. И промышленность способна произвести вакцины в количествах, достаточных для вакцинации 7 миллиардов жителей планеты. Это бы решило проблему ковида. Другой вопрос, что количество привитых очень неравномерно распределено по странам. Есть страны, где вакцинировано мало людей, и эти государства могут быть резервуаром появления новых форм коронавируса. Если это действительно будет происходить, то человечество может войти в дурной, бесконечный цикл, когда все время придется следить за появлением новых форм коронавируса, создавать новые вакцины, а затем проводить вакцинацию против новых вариантов ковида. Это может произойти, если новые варианты будут способны уходить из-под действия иммунитета, выработанного на вакцины первого поколения. Думаю, что мы все-таки не попадем в такую ситуацию, но исключать ее нельзя. Есть указания на то, что появляющиеся новые варианты COVİD-19 менее эффективно ингибируются иммунитетом, вызванным нынешними вакцинами, хотя пока эта разница невелика. К сожалению, новые варианты ковида имеют тенденцию возникать там, где степень вакцинации невысокая. Вывод однозначный: чем больше людей вакцинируются, тем лучше. Осталось только обеспечить доступ к прививкам всем, кто хочет вакцинироваться, и, что сложнее, достучаться до тех, кто вакцинироваться не желает.