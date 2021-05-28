Синоптики рассказали о погоде на понедельник

31 мая в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, после полудня временами усиливающийся северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью +18...+21°С, днем +25...+30°С, в Баку – ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С.

Атмосферное давление на уровне 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75 процентов, днем – 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана 31 мая будет преимущественно без осадков, но во второй половине дня в некоторых горных районах ожидаются молнии и кратковременные дожди. Утром возможен туман, будет дуть западный ветер, который временами усилится. Температура воздуха составит ночью +17...+22°С, днем +31...+36°С, в горах – ночью +12...+17°С, днем +21...+26°С.

31 мая на Апшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.