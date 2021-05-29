На армянских телеграм-каналах распространено видео, как в находящейся под контролем российских миротворцев части Нагорного Карабаха подростки, одетые в армянскую военную форму, «вооруженные» автоматами, стреляют из сооруженной ими же «артиллерийской установки». И по кому стреляют, понятно...

Данное видео является очередным свидетельством того, что начиная с детского возраста армянам вбивают в голову мысль, что все до единого азербайджанцы - это враги. И вместо того, чтобы принять существующие реалии после 44-дневной войны и думать о созидательном развитии, армяне продолжают заражать ядом ненависти к азербайджанцам своих детей.

Видимо, культивируя лютую враждебность к азербайджанцам, армяне начисто лишились способности трезво смотреть на прошлое и настоящее и реально оценивать сценарии ожидающей их возможной перспективы. Но вот вопрос - что это даст самим армянам?..