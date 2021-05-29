Google призналась в слежке за пользователями

В Google признали, что специально усложнили пользователем поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

Так, компания продолжала получать данные о геолокации, даже если владельцы смартфонов отключали эту функцию. Кроме того, Google заставляла производителей гаджетов скрывать от пользователей настройки конфиденциальности при помощи «активного искажения и/или сокрытия фактов».

Согласно материалам из суда, данные о местоположении пользователей собирались через Wi-Fi и сторонние приложения, не связанные с Google.

Дело против компании завели в 2020 году по инициативе генеральной прокуратуры штата Аризоны, которая обвинила компанию в незаконном сборе данных о местоположении пользователей даже после того, когда эта функция в телефоне была отключена.