Ильхам Алиев поделился хорошими новостями о переговорах с Арменией

"После Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором. В международной плоскости это название уже определено как Зангезурский коридор. Это также обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном". Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу.

"Как вы знаете, на первом этапе после войны Армения высказала свой протест по этому вопросу. Однако в последнее время мне сообщают, что и армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас ведутся обсуждения в трехстороннем формате. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты.

Мы дали старт прокладке железной дороги от Горадиза до границы с Арменией на уже освобожденных землях. Я уверен, что в ближайшие два года, может быть, два с половиной года, эта железная дорога будет полностью введена в эксплуатацию.

Большая часть Нахчыванской железной дороги находится в эксплуатации, недостающая часть также будет построена, даны все инструкции. На территории Армении должна быть построена важная часть Зангезурского коридора. Таким образом, будет открыт новый коридор, и эта связь между Турцией и Азербайджаном станет еще более прочной", - сказал глава государства.